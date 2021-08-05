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«Открытые медиа» объявили о закрытии после блокировки Роскомнадзором

Ведомости

Проект «Открытые медиа» объявил о прекращении работы с 5 августа после блокировки Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

«У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», – говорится в сообщении «Открытых медиа» в Telegram.

«Открытые медиа», чьим грантодателем является Михаил Ходорковский, не имели лицензии СМИ. Накануне портал сообщил, что их сайт оказался заблокированным у большинства провайдеров и был внесен в реестр сайтов, содержащих в своих материалах «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

При этом, по словам журналистов, никаких уведомлений об этом редакция не получала. Позже на общий адрес «Открытых медиа» пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно – в письмах не уточняется. В редакции отметили, что никогда не сотрудничали с нежелательными структурами.

О блокировке Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры вчера также сообщили в «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки». Как пояснили РБК в Роскомнадзоре, по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ к «информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia», которые признаны в России нежелательными.  

Ранее по теме: «Проект» заявил о ликвидации юрлица в США, внесенного в реестр «нежелательных»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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