«Открытые медиа» объявили о закрытии после блокировки Роскомнадзором

При этом, по словам журналистов, никаких уведомлений об этом редакция не получала. Позже на общий адрес «Открытых медиа» пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно – в письмах не уточняется. В редакции отметили, что никогда не сотрудничали с нежелательными структурами.