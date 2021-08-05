«Открытые медиа» объявили о закрытии после блокировки Роскомнадзором
Проект «Открытые медиа» объявил о прекращении работы с 5 августа после блокировки Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.
«У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», – говорится в сообщении «Открытых медиа» в Telegram.
«Открытые медиа», чьим грантодателем является Михаил Ходорковский, не имели лицензии СМИ. Накануне портал сообщил, что их сайт оказался заблокированным у большинства провайдеров и был внесен в реестр сайтов, содержащих в своих материалах «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
При этом, по словам журналистов, никаких уведомлений об этом редакция не получала. Позже на общий адрес «Открытых медиа» пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно – в письмах не уточняется. В редакции отметили, что никогда не сотрудничали с нежелательными структурами.
О блокировке Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры вчера также сообщили в «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки». Как пояснили РБК в Роскомнадзоре, по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ к «информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia», которые признаны в России нежелательными.