«Проект» заявил о ликвидации юрлица в США, внесенного в реестр «нежелательных»
Издание «Проект» заявило о ликвидации зарегистрированного в США юрлица Project Media Inc. (накануне объявлено Минюстом нежелательной организацией). Российские журналисты, работающие в издании, больше не имеют финансовых отношений с этим юрлицом. Об этом сообщает Telegram-канал «Проекта».
«Компания Project Media, Inc., зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки и признанная накануне российскими властями «нежелательной организацией», находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России», — говорится в сообщении.
Накануне Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Project Media, которая является юридическим лицом издания «Проект». В ведомстве пояснили, что «ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», не пояснив деталей.
По законодательству об иностранных неправительственных организациях их признание нежелательными в России влечет за собой запрет на распространение материалов, изданных организацией, в частности в СМИ и интернете. Участие в деятельности такой организации наказывается штрафами. После наложения одного административного взыскания может грозить и уголовное преследование – вплоть до лишения свободы на срок от года до четырех лет для участников и на срок до шести лет – за «осуществление деятельности» нежелательной организации».
В тот же день основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин был внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов. Туда попали также журналисты издания Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Ольга Чуракова. Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин. Также туда включена корреспондент «Радио Свобода» (внесено в список СМИ-иноагентов) Елизавета Маетная.
Издание «Проект» было запущено в августе 2018 г.