Генпрокуратура признала нежелательной организацией юрлицо издания «Проект»
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Project Media, которая является юридическим лицом издания «Проект». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — пояснили там.
Данное решение направлено в Министерство юстиции для внесения необходимых сведений в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России, отметили в Генпрокуратуре.
Основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин уже внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов, следует из информации на сайте Минюста. Помимо него туда попали журналисты издания Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Ольга Чуракова.
Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин. Также туда включена корреспондент «Радио Свобода» (внесено в список СМИ-иноагентов) Елизавета Маетная.
Издание «Проект» было запущено в августе 2018 г.