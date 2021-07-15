Генпрокуратура признала нежелательной организацией юрлицо издания «Проект»

Основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин уже внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов, следует из информации на сайте Минюста. Помимо него туда попали журналисты издания Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Ольга Чуракова.