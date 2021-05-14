Минюст внес издание VTimes в список СМИ-иноагентов

Ранее, 23 апреля, Минюст включил в список СМИ-иноагентов издание Meduza. Теперь все его материалы должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность. 11 мая Meduza обжаловала решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы. Редакция издания заявила, что вынуждена сократить расходы: закрыть офисы в Риге и Москве и урезать зарплаты на 30–50%.