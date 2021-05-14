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Минюст внес издание VTimes в список СМИ-иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, юрлицо Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени делового издания VTimes.io. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«14 мая 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», — говорится в заявлении.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», фонд Stichting 2 Oktober владеет 20% в ООО «Витаймс». Еще 80% поровну разделены между сооснователями издания — Александром Губским, Борисом Сафроновым, Кириллом Харатьяном и Филиппом Стеркиным.

Ранее, 23 апреля, Минюст включил в список СМИ-иноагентов издание Meduza. Теперь все его материалы должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность. 11 мая Meduza обжаловала решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы. Редакция издания заявила, что вынуждена сократить расходы: закрыть офисы в Риге и Москве и урезать зарплаты на 30–50%. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания Meduza после признания иноагентом, заявил, что «современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться». На данный момент в списке СМИ-иноагентов находятся 20 изданий. 

Ранее по теме: Новый проект Дерка Сауэра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных