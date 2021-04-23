Минюст внес издание «Медуза» в список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции внесло сетевое издание «Медуза» в реестр СМИ — иностранных агентов, говорится на сайте министерства.
«23 апреля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской республике, SIA «Medusa Project», — говорится в сообщении.
Также в список СМИ-иноагентов внесено ООО «Первое антикоррупционное СМИ». Теперь в списке СМИ-иноагентов 19 организаций и физлиц, в том числе телеканал «Настоящее Время» и «Радио Свобода».