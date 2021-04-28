Песков назвал малозаметным возможное закрытие «Медузы»
Исчезновение любого СМИ в условиях современного информационного рынка не будет сильно ощущаться, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания «Медуза» после того, как Министерство юстиции признало его иноагентом.
«Мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации. Мы ценим профессионализм журналистов в каждом СМИ. Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно», — сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что данное решение Минюста не ограничивает и не запрещает деятельность указанного издания. Кроме того, он заявил, что «Медуза» вправе обратиться в Минюст с требованием аргументировать его решение.
Представитель Кремля добавил, что это издание, хоть и является русскоязычным, не входит в число российских СМИ. «Радио «Свободная Европа» тоже работает на российскую аудиторию, но они к Российской Федерации не имеют отношения», — резюмировал Песков.
Минюст внес «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. Теперь все материалы издания должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.
«Медуза» выразила несогласие с таким решением Минюста и объявила о намерении обжаловать его. Главный редактор издания Иван Колпаков написал письмо, где указал, что подобное решение российских властей приведет к потере «Медузой» значительной части спикеров и рекламодателей, что «означает смерть издания». Кроме того, его авторы также могут быть признаны иноагентами.
Ранее в список СМИ-иноагентов было внесено ООО «Первое антикоррупционное СМИ». Теперь в списке СМИ-иноагентов 19 организаций и физлиц, в том числе телеканал «Настоящее Время» и «Радио Свобода».