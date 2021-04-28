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Песков назвал малозаметным возможное закрытие «Медузы»

Ведомости

Исчезновение любого СМИ в условиях современного информационного рынка не будет сильно ощущаться, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания «Медуза» после того, как Министерство юстиции признало его иноагентом.

«Мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации. Мы ценим профессионализм журналистов в каждом СМИ. Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что данное решение Минюста не ограничивает и не запрещает деятельность указанного издания. Кроме того, он заявил, что «Медуза» вправе обратиться в Минюст с требованием аргументировать его решение.

Представитель Кремля добавил, что это издание, хоть и является русскоязычным, не входит в число российских СМИ. «Радио «Свободная Европа» тоже работает на российскую аудиторию, но они к Российской Федерации не имеют отношения», — резюмировал Песков.

Минюст внес «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. Теперь все материалы издания должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.

«Медуза» выразила несогласие с таким решением Минюста и объявила о намерении обжаловать его. Главный редактор издания Иван Колпаков написал письмо, где указал, что подобное решение российских властей приведет к потере «Медузой» значительной части спикеров и рекламодателей, что «означает смерть издания». Кроме того, его авторы также могут быть признаны иноагентами.

Ранее в список СМИ-иноагентов было внесено ООО «Первое антикоррупционное СМИ». Теперь в списке СМИ-иноагентов 19 организаций и физлиц, в том числе телеканал «Настоящее Время» и «Радио Свобода».

Ранее по теме: В Кремле назвали законным признание «Медузы» СМИ-иноагентом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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