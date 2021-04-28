Песков назвал малозаметным возможное закрытие «Медузы»

«Медуза» выразила несогласие с таким решением Минюста и объявила о намерении обжаловать его. Главный редактор издания Иван Колпаков написал письмо, где указал, что подобное решение российских властей приведет к потере «Медузой» значительной части спикеров и рекламодателей, что «означает смерть издания». Кроме того, его авторы также могут быть признаны иноагентами.