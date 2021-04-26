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В Кремле назвали законным признание «Медузы» СМИ-иноагентом

Ведомости

Решение Минюста о признании сетевого издания «Медуза» СМИ-иноагентом является законным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Принято законное решение, которое объявило «Медузу» «иноагентом». Здесь я просто не понимаю, что еще можно добавить», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос «Дождя» о том, считают ли в Кремле, что издание действует в интересах иностранного государства. 

Минюст внес «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля, сообщалось на сайте министерства. В издании заявили, что не согласны с этим решением и намерены его обжаловать: 

«Мы категорически не согласны с этим решением и планируем его обжаловать. Тем не менее мы понимаем, что шансов мало», — говорилось в заявлении редакции.

Также в список СМИ-иноагентов внесено ООО «Первое антикоррупционное СМИ». Теперь в списке 19 организаций и физлиц, в том числе телеканал «Настоящее Время» и «Радио Свобода».

Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАПа), СМИ, включенное в реестр иностранных агентов, каждое свое сообщение, включая рекламное, должно выпускать с пометкой о том, что медиа включено в этот список. Неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы - для юрлиц 500 000 руб., для должностных лиц – 50 000 руб.

[6:46:13 AM]

Кроме того, СМИ, включенные в реестр, обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность. За нарушения также предусмотрены штрафы. Еще одно последствие для СМИ связано с необходимостью регистрировать юрлицо в России и предоставлять необходимую отчетность, за нарушения предусмотрены крупные штрафы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных