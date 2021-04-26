В Кремле назвали законным признание «Медузы» СМИ-иноагентом

«Принято законное решение, которое объявило «Медузу» «иноагентом». Здесь я просто не понимаю, что еще можно добавить», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос «Дождя» о том, считают ли в Кремле, что издание действует в интересах иностранного государства.