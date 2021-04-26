В Кремле назвали законным признание «Медузы» СМИ-иноагентом
Решение Минюста о признании сетевого издания «Медуза» СМИ-иноагентом является законным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Принято законное решение, которое объявило «Медузу» «иноагентом». Здесь я просто не понимаю, что еще можно добавить», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос «Дождя» о том, считают ли в Кремле, что издание действует в интересах иностранного государства.
Минюст внес «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля, сообщалось на сайте министерства. В издании заявили, что не согласны с этим решением и намерены его обжаловать:
«Мы категорически не согласны с этим решением и планируем его обжаловать. Тем не менее мы понимаем, что шансов мало», — говорилось в заявлении редакции.
Также в список СМИ-иноагентов внесено ООО «Первое антикоррупционное СМИ». Теперь в списке 19 организаций и физлиц, в том числе телеканал «Настоящее Время» и «Радио Свобода».
Согласно новому законодательству (ст.19.34.1 КоАПа), СМИ, включенное в реестр иностранных агентов, каждое свое сообщение, включая рекламное, должно выпускать с пометкой о том, что медиа включено в этот список. Неисполнение или ошибки в исполнении этого правила СМИ грозят штрафы - для юрлиц 500 000 руб., для должностных лиц – 50 000 руб.
Кроме того, СМИ, включенные в реестр, обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность. За нарушения также предусмотрены штрафы. Еще одно последствие для СМИ связано с необходимостью регистрировать юрлицо в России и предоставлять необходимую отчетность, за нарушения предусмотрены крупные штрафы.