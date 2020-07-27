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Новый проект Дерка Сауэра

Ведомости

Редакторы и журналисты «Ведомостей», ушедшие из газеты после смены собственника, объявили о запуске с осени нового онлайн-издания VTimes. Сотрудниками издания станут бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редактор отдела Елизавета Базанова, корреспондент Екатерина Мереминская, выпускающий редактор Александра Чунова, арт-директор Григорий Кравченко и др.

Как сказал изданию The Bell Александр Губский, «привлекать институциональных инвесторов VTimes ни сейчас, ни в будущем не собирается, поскольку это противоречило бы принципам независимости издания. Главными источниками финансирования проекта станут добровольные пожертвования и реклама».

По данным источника «Ведомостей» в предполагаемой будущей редакции VTimes, инициатором переговоров по поводу нового медиа был известный издатель Дерк Сауэр, который позиционируется как «советник редакции». Обсуждения с журналистами велись более месяца, причем Сауэр обещал обеспечить финансирование проекта в течение 9 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных