Новый проект Дерка Сауэра
Редакторы и журналисты «Ведомостей», ушедшие из газеты после смены собственника, объявили о запуске с осени нового онлайн-издания VTimes. Сотрудниками издания станут бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редактор отдела Елизавета Базанова, корреспондент Екатерина Мереминская, выпускающий редактор Александра Чунова, арт-директор Григорий Кравченко и др.
Как сказал изданию The Bell Александр Губский, «привлекать институциональных инвесторов VTimes ни сейчас, ни в будущем не собирается, поскольку это противоречило бы принципам независимости издания. Главными источниками финансирования проекта станут добровольные пожертвования и реклама».
По данным источника «Ведомостей» в предполагаемой будущей редакции VTimes, инициатором переговоров по поводу нового медиа был известный издатель Дерк Сауэр, который позиционируется как «советник редакции». Обсуждения с журналистами велись более месяца, причем Сауэр обещал обеспечить финансирование проекта в течение 9 месяцев.