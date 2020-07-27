Новый проект Дерка Сауэра

Как сказал изданию The Bell Александр Губский, «привлекать институциональных инвесторов VTimes ни сейчас, ни в будущем не собирается, поскольку это противоречило бы принципам независимости издания. Главными источниками финансирования проекта станут добровольные пожертвования и реклама».