В России предупредили о риске дефицита иммуноглобулина
Минпромторг сообщил о риске дефицита в России иммуноглобулина в субъектах РФ, сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Препарат стал дефицитным во всем мире из-за того, что во время пандемии снизилась активность доноров, стало недостаточно сырья — плазмы крови. Во-вторых, увеличилось потребление иммуноглобулина за счет больных COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина. Сейчас российского производства недостаточно», — сказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
Агентству ТАСС в Минпромторге сообщили, что дефицит иммуноглобулина в России может произойти из-за низкой установленной предельной отпускной ценой на этот препарат.
«Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН "иммуноглобулин человека нормальный" в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также недостаточного количества и высокой стоимости сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата», — сообщили в Минпромторге.
По словам председателя Общества пациентов с первичным иммуннодефицитом Антона Емелина, о нехватке препарата сообщают пациенты в 80% регионов России, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Астраханской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях.