МВД заявило о 700 000 нелегальных мигрантов из СНГ в России
В России нелегально находятся более 700 000 граждан стран СНГ, заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой на встрече с послами государств — членов содружества и Украины.
«Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 000 выходцев из государств — участников СНГ», — сказал Горовой на встрече с постами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины (цитата по «Интерфаксу»).
15 июля президент России Владимир Путин продлил мораторий на выдворение нелегальных мигрантов из России до 30 сентября 2021 г. из-за пандемии коронавирусной инфекции. До этого срока мигранты и лица без гражданства могут обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения. Альтернативой назван выезд за пределы страны.
Кроме того, до 31 декабря приостановлено истечение сроков временного или постоянного проживания в России иностранцев и лиц без гражданства.
В апреле МВД анонсировало законопроект о легализации находящихся в России мигрантов. Согласно проекту, иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений.
В то же время из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в России есть нехватка рабочих, в том числе в строительной отрасли. Так, по словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках города не хватало около 10 000 рабочих. О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. С начала июня правительство России прорабатывало вопрос организации вакцинации мигрантов и их упрощенного ввоза в страну, в том числе «чартерными поездами».