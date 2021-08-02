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Собянин назвал дефицит трудовых мигрантов одной из причин инфляции

Ведомости

Нехватка трудовых мигрантов в России после отъезда их значительного числа стала одной из причин роста инфляции, заявил в интервью РБК мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, сейчас в российской экономике наблюдается «достаточно большой» дефицит иностранной рабочей силы, по оценкам мэра — «тысяч 200». Он затронул ЖКХ, сферу услуг и торговли, строительство и другие отрасли.

«Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — объяснил он.

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в России есть нехватка рабочих, в том числе в строительной отрасли. Так, по словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках города не хватало около 10 000 рабочих. О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

С начала июня правительство России прорабатывало вопрос организации вакцинации мигрантов и их упрощенного ввоза в страну, в том числе — «чартерными поездами» РЖД. Последняя мера предложена благодаря большей вместимости поездов по сравнению с самолетами.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция по итогам года может составить 5,7–6,2% (в апреле она оценивалась в 4,7–5,2%),

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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