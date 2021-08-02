Собянин назвал дефицит трудовых мигрантов одной из причин инфляции
По словам Собянина, сейчас в российской экономике наблюдается «достаточно большой» дефицит иностранной рабочей силы, по оценкам мэра — «тысяч 200». Он затронул ЖКХ, сферу услуг и торговли, строительство и другие отрасли.
«Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — объяснил он.
Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в России есть нехватка рабочих, в том числе в строительной отрасли. Так, по словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках города не хватало около 10 000 рабочих. О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
С начала июня правительство России прорабатывало вопрос организации вакцинации мигрантов и их упрощенного ввоза в страну, в том числе — «чартерными поездами» РЖД. Последняя мера предложена благодаря большей вместимости поездов по сравнению с самолетами.
Согласно прогнозу Банка России, инфляция по итогам года может составить 5,7–6,2% (в апреле она оценивалась в 4,7–5,2%),