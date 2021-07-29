«Сбер» спрогнозировал рост ключевой ставки ЦБ до 7% в этом году
«Сбер» повысил прогноз по росту ключевой ставки в 2021 г. до 7%, говорится в презентации банка по итогам отчетности по МСФО за II квартал и первое полугодие. В предыдущем апрельском прогнозе «Сбер» прогнозировал повышение ключевой ставки до 5,5%.
На последнем заседании совета директоров Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 п. п. — до 6,5%. Такое повышение стало самым большим шагом с конца 2014 г.
Помимо этого «Сбер» ухудшил прогноз по инфляции с 4,8 до 5,8%. При этом банк улучшил прогноз по росту российской экономики по итогам 2021 г. до 4,2 с 3,8%. Среднегодовой курс рубля понижен с 73,8 руб. за доллар до 73,6 руб. за доллар соответственно. Среднегодовая цена на нефть марки Urals составит в 2021 г. $67 за баррель против $60 за баррель в апрельском прогнозе банка.
Банк также пересмотрел прогноз по объему кредитования физических и юридических лиц в России. По итогам 2021 г., по мнению «Сбера», объем кредитования физлиц вырастет на 18—20% (16—18% — предыдущий прогноз), юридических лиц — на 6—8% (9—10% ранее). При этом банк сохранил прогноз по номинальному темпу роста средств физлиц на уровне 7—9%, прогноз по юридическим лицам улучшен с 13—15% до 17—19%.