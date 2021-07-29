«Сбер» спрогнозировал рост ключевой ставки ЦБ до 7% в этом году

Помимо этого «Сбер» ухудшил прогноз по инфляции с 4,8 до 5,8%. При этом банк улучшил прогноз по росту российской экономики по итогам 2021 г. до 4,2 с 3,8%. Среднегодовой курс рубля понижен с 73,8 руб. за доллар до 73,6 руб. за доллар соответственно. Среднегодовая цена на нефть марки Urals составит в 2021 г. $67 за баррель против $60 за баррель в апрельском прогнозе банка.