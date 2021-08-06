Пятеро подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье
Пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По факту произошедшего организована проверка.
«В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — заявили в прокуратуре.
Ведомство не раскрыло имена сбежавших. По данным источника «Интерфакса», ими оказались Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По предварительным данным, оружия у них при себе не было, никто из работников изолятора вследствие побега не пострадал, добавил собеседник агентства.
Представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий рассказала ТАСС, что, инцидент произошел в ночь на 6 августа около 04:00. Пятеро заключенных открутили замки дверей камеры предположительно с помощью гаечного ключа.
Также этот источник сообщил, что один из сотрудников ИВС задержан для проверки его возможной причастности к помощи сбежавшим. Предполагается, что он мог сделать это умышленно или случайно, допустив, например, преступную халатность.
Те же имена беглецов назвал и источник ТАСС. Он подтвердил, что речь идет именно о Мавриди, подозреваемом в убийстве бывшего гендиректора МПК «Мясная империя» Владимира Маругова, известного по прозвищу «мясной король».
Убийство Маругова произошло 2 ноября. По версии следствия, накануне Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов купили арбалет, ночью пробрались на участок бизнесмена в деревне Аносино городского округа Истра, убили его в бане, где тот находился вместе со своей сожительницей, после чего скрылись. Женщине впоследствии удалось сбежать, она обратилась в правоохранительные органы. Мавриди был задержан 2 ноября прошлого года, Ахмедов — 17 ноября.