Пятеро подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье

Убийство Маругова произошло 2 ноября. По версии следствия, накануне Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов купили арбалет, ночью пробрались на участок бизнесмена в деревне Аносино городского округа Истра, убили его в бане, где тот находился вместе со своей сожительницей, после чего скрылись. Женщине впоследствии удалось сбежать, она обратилась в правоохранительные органы. Мавриди был задержан 2 ноября прошлого года, Ахмедов — 17 ноября.