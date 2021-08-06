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Пятеро подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье

Ведомости

Пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По факту произошедшего организована проверка.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — заявили в прокуратуре.

Ведомство не раскрыло имена сбежавших. По данным источника «Интерфакса», ими оказались Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По предварительным данным, оружия у них при себе не было, никто из работников изолятора вследствие побега не пострадал, добавил собеседник агентства.

Представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий рассказала ТАСС, что, инцидент произошел в ночь на 6 августа около 04:00. Пятеро заключенных открутили замки дверей камеры предположительно с помощью гаечного ключа.

Также этот источник сообщил, что один из сотрудников ИВС задержан для проверки его возможной причастности к помощи сбежавшим. Предполагается, что он мог сделать это умышленно или случайно, допустив, например, преступную халатность.

Те же имена беглецов назвал и источник ТАСС. Он подтвердил, что речь идет именно о Мавриди, подозреваемом в убийстве бывшего гендиректора МПК «Мясная империя» Владимира Маругова, известного по прозвищу «мясной король».

Ранее по теме: Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова

Убийство Маругова произошло 2 ноября. По версии следствия, накануне Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов купили арбалет, ночью пробрались на участок бизнесмена в деревне Аносино городского округа Истра, убили его в бане, где тот находился вместе со своей сожительницей, после чего скрылись. Женщине впоследствии удалось сбежать, она обратилась в правоохранительные органы. Мавриди был задержан 2 ноября прошлого года, Ахмедов — 17 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных