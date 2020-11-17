Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Пашу Ахмедова, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в городе Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю Главного следственного управления СК России по Московской области», — говорится в сообщении.
По версии следствия, накануне убийства Маругова, 1 ноября, Мавриди и Ахмедов купили арбалет, ночью пробрались на участок бизнесмена в деревне Аносино городского округа Истра, убили его в бане, где тот находился вместе со своей сожительницей, после чего скрылись. Сожительнице Маругова удалось сбежать.
Мавриди был задержан в день убийства — 2 ноября. Ему предъявили обвинение и арестовали. Ахмедов до сегодняшнего дня находился в розыске. Его задержали в другом субъекте РФ, уточнили в СК.
Маругов, по данным СПАРК, был совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы».