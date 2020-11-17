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Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Пашу Ахмедова, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). 

«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в городе Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю Главного следственного управления СК России по Московской области», — говорится в сообщении.

По версии следствия, накануне убийства Маругова, 1 ноября, Мавриди и Ахмедов купили арбалет, ночью пробрались на участок бизнесмена в деревне Аносино городского округа Истра, убили его в бане, где тот находился вместе со своей сожительницей, после чего скрылись. Сожительнице Маругова удалось сбежать.

Мавриди был задержан в день убийства — 2 ноября. Ему предъявили обвинение и арестовали. Ахмедов до сегодняшнего дня находился в розыске. Его задержали в другом субъекте РФ, уточнили в СК.

Маругов, по данным СПАРК, был совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных