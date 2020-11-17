Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова

По версии следствия, накануне убийства Маругова, 1 ноября, Мавриди и Ахмедов купили арбалет, ночью пробрались на участок бизнесмена в деревне Аносино городского округа Истра, убили его в бане, где тот находился вместе со своей сожительницей, после чего скрылись. Сожительнице Маругова удалось сбежать.