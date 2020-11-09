Против подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова завели еще одно дело

По данным следствия, ночью 2 ноября несколько людей в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом бизнесмена Владимира Маругова в Истре, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось освободиться и сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни. Затем был задержан один из подозреваемых в убийстве бизнесмена. Затем СК сообщил, что в ходе обыска в квартире подозреваемого был обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати, и мужчина, присматривавший за ним.