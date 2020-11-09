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Против подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова завели еще одно дело

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СКР по Московской области возбудил уголовное дело в отношении Александра Мавриди и его сообщников по статьям о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве недвижимости у московского адвоката (по ч.3 ст.127 УК РФ и ст.163 УК РФ), говорится на сайте Следственного комитета. Мавриди также подозревается в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

По данным следствия, Мавриди не позднее ноября 2018 года создал организованную группировку, чтобы незаконно удержать московского адвоката и завладеть его элитной недвижимостью. «Согласно распределенным ролям Мавриди и его соучастники заманили адвоката обманным путем в загородный дом, расположенный в городе Одинцово, где удерживали мужчину против его воли, применяя к нему физическую силу и выдвигая требования переписать на участников орггруппы недвижимое имущество», — рассказали в СК.

Группировка удерживала адвоката в период с ноября 2018 по 2 ноября 2020 г. За этот период потерпевший подписал договоры купли-продажи на три квартиры в Москве общей стоимостью более 55 млн руб., которые перешли в собственность членов группировки. О преступлении стало известно в ходе расследования уголовного дела по факту убийства бизнесмена Маругова. Уголовные дела будут объединены в одно, в ближайшее время Мавриди будет предъявлено обвинение, рассказали в СК.

По данным следствия, ночью 2 ноября несколько людей в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом бизнесмена Владимира Маругова в Истре, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось освободиться и сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни. Затем был задержан один из подозреваемых в убийстве бизнесмена. Затем СК сообщил, что в ходе обыска в квартире подозреваемого был обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати, и мужчина, присматривавший за ним.

По данным СПАРК, Владимир Маругов является совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных