Пенсионера в наручниках нашли при обыске по делу об убийстве бизнесмена Маругова
Следователи обнаружили в квартире одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова пенсионера, прикованного наручниками к кровати, сообщил Следственный комитет России. В квартире также был мужчина, который присматривал за пенсионером.
«В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве», — говорится в сообщении.
В СКР отметили, что пенсионер и человек, находившийся с ним, были доставлены в следственный отдел. Следователи устанавливают роль мужчины в преступлениях в отношении пенсионера и его причастность к ним. «У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в городе Москве и Московской области. Данная информация в настоящее время проверяется», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, ночью 2 ноября несколько людей в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом бизнесмена Владимира Маругова в Истре, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось освободиться и сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни. Затем был задержан один из подозреваемых в убийстве бизнесмена.
По данным СПАРК, Владимир Маругов является совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы».