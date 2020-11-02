Владельца «Мясной империи» Маругова убили из арбалета в Подмосковье

По предварительным данным следствия, ночью 2 ноября несколько людей в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом погибшего, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось освободиться и сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни.