Владельца «Мясной империи» Маругова убили из арбалета в Подмосковье
Двое человек проникли в дом бизнесмена Владимира Маругова в подмосковной Истре и застрелили его из арбалета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В подмосковном управлении Следственного комитета подтвердили информацию об убийства в Истре, но не назвали имени погибшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Установлено, что нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа», — сказано в сообщении.
По предварительным данным следствия, ночью 2 ноября несколько людей в масках проникли в баню, расположенную рядом с домом погибшего, связали его и находящуюся с ним супругу и стали требовать деньги. Впоследствии женщине удалось освободиться и сбежать, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину без признаков жизни.
На данный момент следствие пытается установить личности нападавших. Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия.
По данным СПАРК, Владимир Маругов является совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». За деятельность в сфере мясопроизводства Маругов имеет прозвище «колбасный король», отмечает «Интерфакс».