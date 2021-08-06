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Тушение пожара на газовом заводе структуры «Газпрома» в ЯНАО заняло сутки

Ведомости

Пожар на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в 28 км от Нового Уренгоя произошел 5 августа, 6 августа в 8 утра пожарные полностью справились с возгоранием, сообщило ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому АО.

«В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. квадратных метров и находящееся внутри оборудование», — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что сейчас идет выгорание остаточного конденсата. Угрозы для соседних зданий нет. Причины происшествия и ущерб от него устанавливаются. В министерстве отметили, что инцидент не повлиял на потребителей.

Завод в 28 километрах от Нового Уренгоя входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». На сайте предприятия говорится, что завод является крупнейшим по переработке углеводородного сырья на Крайнем Севере. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Также завод производит из конденсата авиационный керосин, которым заправляют самолеты, вылетающие из Нового Уренгоя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных