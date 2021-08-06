Тушение пожара на газовом заводе структуры «Газпрома» в ЯНАО заняло сутки
Пожар на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в 28 км от Нового Уренгоя произошел 5 августа, 6 августа в 8 утра пожарные полностью справились с возгоранием, сообщило ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому АО.
«В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. квадратных метров и находящееся внутри оборудование», — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что сейчас идет выгорание остаточного конденсата. Угрозы для соседних зданий нет. Причины происшествия и ущерб от него устанавливаются. В министерстве отметили, что инцидент не повлиял на потребителей.
Завод в 28 километрах от Нового Уренгоя входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». На сайте предприятия говорится, что завод является крупнейшим по переработке углеводородного сырья на Крайнем Севере. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Также завод производит из конденсата авиационный керосин, которым заправляют самолеты, вылетающие из Нового Уренгоя.