СК возбудил дело после побега пятерых подсудимых из изолятора в Истре
Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) неустановленными работниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда ранее сбежали пятеро подсудимых. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, для побега заключенные предположительно применили гаечный ключ. С его помощью они открутили замки дверей и убежали.
«На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега, из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области», — говорится в заявлении ведомства.
В СК подтвердили, что среди сбежавших был Александр Мавриди. Он обвиняется в убийстве бывшего гендиректора МПК «Мясная империя» Владимира Маругова, известного по прозвищу «мясной король», а также в незаконном лишении свободы столичного адвоката с вымогательством у того недвижимости. Другие сбежавшие, имена которых ведомство не раскрыло, обвиняются в кражах.
Подсудимых разыскивает МВД по Московской области. В сообщении ведомства сказано, что для поимки беглецов «выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых».
О побеге подсудимых из ИВС ранее сегодня сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, среди сбежавших, помимо Мавриди, были Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Предполагается, что он мог сделать это умышленно или случайно, допустив, например, преступную халатность.