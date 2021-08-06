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СК возбудил дело после побега пятерых подсудимых из изолятора в Истре

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) неустановленными работниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда ранее сбежали пятеро подсудимых. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, для побега заключенные предположительно применили гаечный ключ. С его помощью они открутили замки дверей и убежали.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега, из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области», — говорится в заявлении ведомства.

В СК подтвердили, что среди сбежавших был Александр Мавриди. Он обвиняется в убийстве бывшего гендиректора МПК «Мясная империя» Владимира Маругова, известного по прозвищу «мясной король», а также в незаконном лишении свободы столичного адвоката с вымогательством у того недвижимости. Другие сбежавшие, имена которых ведомство не раскрыло, обвиняются в кражах.

Подсудимых разыскивает МВД по Московской области. В сообщении ведомства сказано, что для поимки беглецов «выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых».

О побеге подсудимых из ИВС ранее сегодня сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, среди сбежавших, помимо Мавриди, были Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Предполагается, что он мог сделать это умышленно или случайно, допустив, например, преступную халатность.

Ранее по теме: Пятеро подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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