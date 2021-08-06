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Российские велогонщицы завоевали бронзу Олимпиады

Ведомости

Россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали в велотреке в дисциплине мэдисон на Олимпийских играх, сообщили «РИА Новости».

Российские спортсменки набрали 26 очков. Золото выиграли велогонщицы из Великобритании – 78 очков, серебро у датчанок – 35 очков.

В медальном зачете российские спортсмены находятся на шестом месте Олимпийских игр. Российская сборная завоевала 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые медали.

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных