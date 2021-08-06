Российские велогонщицы завоевали бронзу Олимпиады
Россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали в велотреке в дисциплине мэдисон на Олимпийских играх, сообщили «РИА Новости».
Российские спортсменки набрали 26 очков. Золото выиграли велогонщицы из Великобритании – 78 очков, серебро у датчанок – 35 очков.
В медальном зачете российские спортсмены находятся на шестом месте Олимпийских игр. Российская сборная завоевала 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые медали.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.