Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью сим-карт
Мошенники начали изготавливать дубликаты сим-карт и списывать деньги через банковское приложение, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экспертов международного разработчика антивирусных решений ESET.
«В сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», — сообщил обозреватель ESET Станислав Жураковский.
Злоумышленники покупают на черном рынке фейковый аккаунт, затем ищут жертву – предпринимателя или владельца бизнеса. После этого мошенники выясняют номер телефона жертвы – например, предлагают продолжить общение в мессенджере.
Получив номер телефона, мошенники делают поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты. Для этого они подают заявление в филиале оператора на другом конце страны. Затем мошенники обращаются в банк, чтобы восстановить пароль от банковского приложения, проходят аутентификацию по номеру телефона и переводят деньги с карты на другой счет.
Чтобы защититься от такого вида мошенничества, эксперты посоветовали выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора. К нему можно привязать банки и соцсети, он связан с основным номером, но недоступен для третьих лиц. Также стоит переключить смс-авторизацию в банковском приложении на push. Эксперты рекомендовали подготовить «запрет передоверенности», который не позволяет выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия по доверенности.
«С точки зрения банков — это даже не мошенничество. Потому что двухфакторные авторизации на сим-картах являются подтверждением личности. Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы. Выходит, что современная сим-карта оказывается важнее и весомее паспорта, а ее кража — опаснее утери основного документа гражданина страны», — подчеркнул Жураковский.