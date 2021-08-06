Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью сим-карт

Чтобы защититься от такого вида мошенничества, эксперты посоветовали выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора. К нему можно привязать банки и соцсети, он связан с основным номером, но недоступен для третьих лиц. Также стоит переключить смс-авторизацию в банковском приложении на push. Эксперты рекомендовали подготовить «запрет передоверенности», который не позволяет выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия по доверенности.