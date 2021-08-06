СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции

По версии следствия, 2 августа водитель туристического автобуса, перевозивший россиян в аэропорт по маршруту Алания — Анталия, совершил ДТП. В результате аварии 19 человек получили телесные повреждения и еще трое погибли, среди них был несовершеннолетний. В настоящее время подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турции, изымается необходимая документация, контролируется возвращение граждан в Россию. После этого будут незамедлительно проведены экспертные исследования и процессуальные действия.