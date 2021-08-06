СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели российских туристов в ДТП с автобусом в Турции, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении.
По версии следствия, 2 августа водитель туристического автобуса, перевозивший россиян в аэропорт по маршруту Алания — Анталия, совершил ДТП. В результате аварии 19 человек получили телесные повреждения и еще трое погибли, среди них был несовершеннолетний. В настоящее время подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турции, изымается необходимая документация, контролируется возвращение граждан в Россию. После этого будут незамедлительно проведены экспертные исследования и процессуальные действия.
2 августа генконсульство России в Анталье сообщило, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые травмы в результате ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат в Турции. По данным диппредставительства, автобус перевозил группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.