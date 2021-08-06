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СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели российских туристов в ДТП с автобусом в Турции, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 августа водитель туристического автобуса, перевозивший россиян в аэропорт по маршруту Алания — Анталия, совершил ДТП. В результате аварии 19 человек получили телесные повреждения и еще трое погибли, среди них был несовершеннолетний. В настоящее время подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турции, изымается необходимая документация, контролируется возвращение граждан в Россию. После этого будут незамедлительно проведены экспертные исследования и процессуальные действия.

2 августа генконсульство России в Анталье сообщило, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые травмы в результате ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат в Турции. По данным диппредставительства, автобус перевозил группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.

Ранее по теме: Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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