Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Трое россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперированы и находятся под наблюдением, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Около 10 человек планируется выписать сегодня, еще девять находятся на лечении в госпиталях Турции.
2 августа генконсульство России в Анталье сообщило, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые травмы в результате ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат в Турции. По данным диппредставительства, автобус перевозил группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.