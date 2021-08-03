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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Ведомости

Трое россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперированы и находятся под наблюдением, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Около 10 человек планируется выписать сегодня, еще девять находятся на лечении в госпиталях Турции.

2 августа генконсульство России в Анталье сообщило, что три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые травмы в результате ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат в Турции. По данным диппредставительства, автобус перевозил группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.

Ранее по теме: Три россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных