Три россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции
«В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении», – говорится в сообщении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы.
ДТП произошло около 18.00. Водитель автобуса, перевозившего группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи, не справился с управлением. Транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось, рассказали в Генконсульстве со ссылкой на предварительные данные дорожной полиции.