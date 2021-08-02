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Три россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции

Ведомости

Три россиянина погибли и пятеро получили тяжелые травмы в результате ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат в Турции, сообщило Генконсульство России в Анталье в Facebook.

«В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении», – говорится в сообщении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы.

ДТП произошло около 18.00. Водитель автобуса, перевозившего группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи, не справился с управлением. Транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось, рассказали в Генконсульстве со ссылкой на предварительные данные дорожной полиции.

Ранее по теме: Генконсульство России в Анталье призвало граждан быть готовыми к эвакуации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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