Три россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции

ДТП произошло около 18.00. Водитель автобуса, перевозившего группу из 22 российских туристов в аэропорт Антальи, не справился с управлением. Транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось, рассказали в Генконсульстве со ссылкой на предварительные данные дорожной полиции.