Генконсульство России в Анталье призвало граждан быть готовыми к эвакуации
Генконсульство РФ в Анталье призывало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.
«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.
Комментируя ситуацию в пригородах Мармариса, генконсульство отметило, что работы по тушению пожара продолжаются. Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, при этом пострадавших среди российских граждан нет, следует из информации, полученной в префектуре и городской администрации.
«По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», — добавили в генконсульстве.
По данным диппредставительства, в Манавгате и его окрестностях очаги возгорания локализованы. В Бодруме накануне вечером удалось справиться с огнем, который подошел вплотную к отелям, расположенным в Гюверджинлике (провинция Мугла). Основные точки возгорания потушены, подчеркнули в генконсульстве.
Ранее в минсельхозе Турции уточняли, что за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. По данным министерства, в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис участвовали пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. Кроме того, сообщалось об эвакуации одного из отелей в районе Бодрума.