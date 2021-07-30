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Генконсульство России в Анталье призвало граждан быть готовыми к эвакуации

Ведомости

Генконсульство РФ в Анталье призывало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.

«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Комментируя ситуацию в пригородах Мармариса, генконсульство отметило, что работы по тушению пожара продолжаются. Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, при этом пострадавших среди российских граждан нет, следует из информации, полученной в префектуре и городской администрации.

«По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», — добавили в генконсульстве.

По данным диппредставительства, в Манавгате и его окрестностях очаги возгорания локализованы. В Бодруме накануне вечером удалось справиться с огнем, который подошел вплотную к отелям, расположенным в Гюверджинлике (провинция Мугла). Основные точки возгорания потушены, подчеркнули в генконсульстве.

Ранее в минсельхозе Турции уточняли, что за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. По данным министерства, в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис участвовали пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. Кроме того, сообщалось об эвакуации одного из отелей в районе Бодрума.

Ранее по теме: В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей в Анталье и Мармарисе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных