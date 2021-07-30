Генконсульство России в Анталье призвало граждан быть готовыми к эвакуации

Ранее в минсельхозе Турции уточняли, что за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. По данным министерства, в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис участвовали пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. Кроме того, сообщалось об эвакуации одного из отелей в районе Бодрума.