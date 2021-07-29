В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей в Анталье и Мармарисе

Ранее об эвакуации туристов из двух отелей и четырех вилл Мармариса сообщил телеканал CNN Turk. Телеканал также сообщал о возгораниях в Дидиме и Аланье. Туда направили пожарные бригады. Лесные пожары вспыхнули и в городе Бодрум на юго-западе Турции. Кроме того, вчера пожары начались в Манавгате, который входит в состав Антальи.