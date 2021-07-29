В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей в Анталье и Мармарисе
Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил об отсутствии эвакуации отелей в провинции Анталья и на курорте Мармарис.
«Пожар в Манавгате провинции Анталья взят под контроль, идут работы по охлаждению. Надеюсь, до завтра все придет в норму. Туристы продолжают отдыхать в отелях, об эвакуации речь не идет», — цитирует его «РИА Новости». Он отметил, что в туристических районах Мармариса туристы продолжают находиться в отелях.
Ранее об эвакуации туристов из двух отелей и четырех вилл Мармариса сообщил телеканал CNN Turk. Телеканал также сообщал о возгораниях в Дидиме и Аланье. Туда направили пожарные бригады. Лесные пожары вспыхнули и в городе Бодрум на юго-западе Турции. Кроме того, вчера пожары начались в Манавгате, который входит в состав Антальи.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис участвуют пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. Он сообщал об эвакуации одного из отелей в районе Бодрума.
В ведомстве уточнили, что тушение лесных пожаров происходит в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. По данным министерства, за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.