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В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей в Анталье и Мармарисе

Ведомости

Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил об отсутствии эвакуации отелей в провинции Анталья и на курорте Мармарис.

«Пожар в Манавгате провинции Анталья взят под контроль, идут работы по охлаждению. Надеюсь, до завтра все придет в норму. Туристы продолжают отдыхать в отелях, об эвакуации речь не идет», — цитирует его «РИА Новости». Он отметил, что в туристических районах Мармариса туристы продолжают находиться в отелях.

Ранее об эвакуации туристов из двух отелей и четырех вилл Мармариса сообщил телеканал CNN Turk. Телеканал также сообщал о возгораниях в Дидиме и Аланье. Туда направили пожарные бригады. Лесные пожары вспыхнули и в городе Бодрум на юго-западе Турции. Кроме того, вчера пожары начались в Манавгате, который входит в состав Антальи.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис участвуют пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. Он сообщал об эвакуации одного из отелей в районе Бодрума.

В ведомстве уточнили, что тушение лесных пожаров происходит в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. По данным министерства, за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.

Ранее по теме: Лесные пожары охватили несколько районов Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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