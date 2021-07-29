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Лесные пожары охватили несколько районов Турции

Ведомости

Лесные пожары вспыхнули в городе Бодрум на юго-западе Турции, который входит в состав провинции Мугла, передает корреспондент «Ведомостей». Из-за распространения огня началась эвакуация близлежащих отелей. Людей перевозят на другую сторону берега на лодках.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил о возгораниях в Дидиме и Аланье. Туда направили пожарные бригады. 

Кроме того, вчера пожары начались в Манавгате, который входит в состав Антальи. По последним данным, огонь распространился на обширную территорию и перекинулся на близлежащие деревни. В итоге погибли пять человек и тысячи животных, более 100 жителей обратились в больницу из-за дыма.

Также сегодня лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу сообщил на своей странице в Twitter о получении сведений о пожарах в курортном городе Мармарис. «А теперь поступают новости о пожаре из Мармариса. Если это является саботажем, государство обязательно это определит», — заявил он.

«РИА Новости» со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что власти проведут расследование касательно причин пожаров в стране. Там заявили, что виновные в поджогах будут наказаны.

Накануне в связи с пожарами Ростуризм рекомендовал отдыхающим в турецкой Анталье россиянам не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил, что опасности для туристических объектов нет. 

Ранее по теме: В турецкой Анталье бушуют лесные пожары. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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