Лесные пожары охватили несколько районов Турции
Лесные пожары вспыхнули в городе Бодрум на юго-западе Турции, который входит в состав провинции Мугла, передает корреспондент «Ведомостей». Из-за распространения огня началась эвакуация близлежащих отелей. Людей перевозят на другую сторону берега на лодках.
Ранее телеканал CNN Turk сообщил о возгораниях в Дидиме и Аланье. Туда направили пожарные бригады.
Bodrum yanıyor. Doğayı katledenlere lanet olsun.— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) July 29, 2021
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Кроме того, вчера пожары начались в Манавгате, который входит в состав Антальи. По последним данным, огонь распространился на обширную территорию и перекинулся на близлежащие деревни. В итоге погибли пять человек и тысячи животных, более 100 жителей обратились в больницу из-за дыма.
Также сегодня лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу сообщил на своей странице в Twitter о получении сведений о пожарах в курортном городе Мармарис. «А теперь поступают новости о пожаре из Мармариса. Если это является саботажем, государство обязательно это определит», — заявил он.
«РИА Новости» со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что власти проведут расследование касательно причин пожаров в стране. Там заявили, что виновные в поджогах будут наказаны.
Накануне в связи с пожарами Ростуризм рекомендовал отдыхающим в турецкой Анталье россиянам не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил, что опасности для туристических объектов нет.