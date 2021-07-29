Лесные пожары охватили несколько районов Турции

Кроме того, вчера пожары начались в Манавгате, который входит в состав Антальи. По последним данным, огонь распространился на обширную территорию и перекинулся на близлежащие деревни. В итоге погибли пять человек и тысячи животных, более 100 жителей обратились в больницу из-за дыма.