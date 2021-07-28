Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать отели
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в турецкой Анталье гражданам не покидать территории отелей, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в Анталье начлася крупный лесной пожар.
«Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», — сказали в ведомстве.
По данным телеканала NTV, пожар начался во второй половине дня, он распространился из-за сильного ветра и продолжает наступать. На кадрах, которые показал телеканал, был виден черный дым в непосредственной близости от жилых домов.
Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил, что опасности для туристических объектов нет, погибших и раненых тоже нет. Он также сообщил об эвакуации жителей четырех кварталов города Манавгат, где происходит пожар.