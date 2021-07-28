Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать отели

«Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», — сказали в ведомстве.