Путин поручил проработать запуск льготной ипотеки на строительство частных домов

Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупки жилья в многоквартирных новостройках была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. 4 июля президент Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2021) предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. с повышением размера ставки до 7% и введением единого предельного размера кредита в 3 млн руб. для всех регионов страны.