Путин поручил проработать запуск льготной ипотеки на строительство частных домов
Президент России Владимир Путин поручил проработать запуск программы льготной ипотеки на строительство типовых частных домов (индивидуального жилищного строительства, ИЖС), сообщает сайт Кремля.
«Обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов», — говорится в поручении, адресованном правительству и Банку России.
Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сроком исполнения поручения названо 1 декабря 2021 г.
Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупки жилья в многоквартирных новостройках была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. 4 июля президент Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2021) предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. с повышением размера ставки до 7% и введением единого предельного размера кредита в 3 млн руб. для всех регионов страны.