Власти предлагают расширить льготную ипотеку под 7% на частные дома

Власти предлагают расширить льготную ипотеку под 7% на частные домаЭто должно подстегнуть спрос в сегменте, который банки пока кредитуют без энтузиазма
В администрации президента задумались над расширением льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов. Рекомендация рассмотреть такую возможность дана Минфину, Минстрою и Дом.РФ по итогам совещания у помощника президента Максима Орешкина 15 июля, срок ее выполнения – до 1 сентября 2021 г. Первым копию протокола совещания опубликовал телеграм-канал «Майский указ», подлинность документа «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник. По его словам, идея в том, чтобы расширить программу не на весь частный сектор, а лишь на те дома, которые возводятся по регулярным планам застройки, например, в рамках комплексной застройки территорий.
Представитель Дом.РФ перенаправил в Минфин. Представитель Минфина сообщил, что вопрос прорабатывается с ответственными ведомствами. В Минстрое и администрации президента не ответили на запрос. Банк России пока не получал информацию о такой инициативе, но поддерживает создание и развитие кредитных продуктов на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), говорит представитель регулятора.