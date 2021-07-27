Власти предлагают расширить льготную ипотеку под 7% на частные дома

В администрации президента задумались над расширением льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов. Рекомендация рассмотреть такую возможность дана Минфину, Минстрою и Дом.РФ по итогам совещания у помощника президента Максима Орешкина 15 июля, срок ее выполнения – до 1 сентября 2021 г. Первым копию протокола совещания опубликовал телеграм-канал «Майский указ», подлинность документа «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник. По его словам, идея в том, чтобы расширить программу не на весь частный сектор, а лишь на те дома, которые возводятся по регулярным планам застройки, например, в рамках комплексной застройки территорий.