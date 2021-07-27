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Власти предлагают расширить льготную ипотеку под 7% на частные дома

Это должно подстегнуть спрос в сегменте, который банки пока кредитуют без энтузиазма
Екатерина Литова Дарья Молоткова Дмитрий Гринкевич
Расширение госпрограммы на частные дома может подстегнуть интерес к этому рынку /Максим Стулов / Ведомости

В администрации президента задумались над расширением льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов. Рекомендация рассмотреть такую возможность дана Минфину, Минстрою и Дом.РФ по итогам совещания у помощника президента Максима Орешкина 15 июля, срок ее выполнения – до 1 сентября 2021 г. Первым копию протокола совещания опубликовал телеграм-канал «Майский указ», подлинность документа «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник. По его словам, идея в том, чтобы расширить программу не на весь частный сектор, а лишь на те дома, которые возводятся по регулярным планам застройки, например, в рамках комплексной застройки территорий.

Представитель Дом.РФ перенаправил в Минфин. Представитель Минфина сообщил, что вопрос прорабатывается с ответственными ведомствами. В Минстрое и администрации президента не ответили на запрос. Банк России пока не получал информацию о такой инициативе, но поддерживает создание и развитие кредитных продуктов на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), говорит представитель регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных