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Почти половина регионов не сэкономили на ипотеке из-за госпрограммы

В мае ипотечный платеж по новостройкам превысил в среднем по стране показатель 2019 года, когда ставка была выше 8%
Вадим Арапов Екатерина Литова
Структура рынка после запуска новой льготной программы будет изменяться, особенно в крупных городах /Андрей Гордеев / Ведомости

Госпрограмма льготной ипотеки запускалась в разгар кризиса, для того чтобы граждане могли покупать жилье в кредит по низкой ставке, а застройщики – поддержать спрос. Но что-то пошло не так: спрос начал превышать предложение, цены – стремительно расти и к маю этого года для 41 региона размер ипотечного платежа по новостройкам превысил уровень декабря 2019 г. С единственной разницей, что тогда кредиты брались под 8,3% (данные ЦБ), а в мае этого года – под 5,8%. Это следует из исследовании «Сбериндекса» (есть у «Ведомостей»). Аналитики изучили доступные данные по 68 регионам из 85.

Госпрограмма ипотеки на новостройки по ставке 6,5% заработала в апреле 2020 г. после поручения президента, она должна была завершиться 1 ноября, но была продлена до 1 июля этого года. Спрос на программу был велик: благодаря ей и снижению ключевой ставки в прошлом году российские банки выдали рекордные 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. Примерно четверть от этого объема (более 1 трлн руб.) пришлась на льготную программу под 6,5%. 1 июля льготную ипотеку продлили еще на год – до 1 июля 2022 г. – для всей России. Но теперь условия заметно изменились: максимальная ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельную сумму кредита снизили до 3 млн руб. Изменились и условия программы семейной ипотеки. Ее распространили на семьи с одним ребенком, если он родился не ранее 1 января 2018 г. Ставка – 6%, а максимальная сумма кредита по программе для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных