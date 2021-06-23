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Аналитики ждут новый ипотечный рекорд по итогам года

Не все согласны с тем, что рынок возьмет новую отметку, – все упирается в льготную ипотеку
Екатерина Литова
Несмотря на рост цен, люди по-прежнему верят в инвестиции в недвижимость 
/Евгений Разумный / Ведомости

Аналитики меняют прошлогодние прогнозы и ожидают нового исторического рекорда. Выдача ипотечных кредитов по итогам 2021 г. может достичь 4,8 трлн руб. против 4,4 трлн в рекордном 2020 году, а при оптимистичных обстоятельствах – и 5 трлн руб., говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР. Еще в ноябрьском отчете агентство не ожидало от рынка даже повторения рекорда прошлого года.

В начале июня льготную ипотеку (она была драйвером рынка весь прошлый год) продлили еще на год – до 1 июля 2022 г. – для всей России, хотя ЦБ предлагал сохранить программу лишь для некоторых регионов. Но теперь условия заметно изменились: максимальная ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снижена до 3 млн руб. Изменились и условия программы семейной ипотеки. Ее распространили на семьи с одним ребенком, если он родился не ранее 1 января 2018 г. Ставка – 6%, а максимальная сумма кредита по программе для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных