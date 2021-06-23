Аналитики ждут новый ипотечный рекорд по итогам года

В начале июня льготную ипотеку (она была драйвером рынка весь прошлый год) продлили еще на год – до 1 июля 2022 г. – для всей России, хотя ЦБ предлагал сохранить программу лишь для некоторых регионов. Но теперь условия заметно изменились: максимальная ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снижена до 3 млн руб. Изменились и условия программы семейной ипотеки. Ее распространили на семьи с одним ребенком, если он родился не ранее 1 января 2018 г. Ставка – 6%, а максимальная сумма кредита по программе для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб.