ВТБ оценил доступность программы льготной ипотеки после изменения ее условий
Льготная ипотечная программа «Господдержка 2020» сохранит свою доступность в 24 из 85 субъектах России после изменения условий данной меры поддержки со 2 июля, говорится в исследовании, проведенном экосистемой недвижимости ВТБ «Метр квадратный».
Данная программа была запущена правительством в апреле прошлого года для поддержки строительной отрасли и граждан на фоне пандемии коронавируса. Изначально максимальная ставка по кредиту составляла 6,5% годовых, а допустимый размер ссуды — 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. для прочих регионов. Однако после 1 июля условия изменятся. Ставка повысится до 7%, а сумма кредита снизится до 3 млн руб. для всех субъектов страны.
По данным Центробанка, на которые ссылаются аналитики «Метра квадратного», сейчас средний размер ипотеки на первичном рынке России вырос до 3,9 млн руб. Средний чек до 3 млн руб. при этом зафиксирован в 24 регионах, которые отличаются сравнительно невысокой стоимостью недвижимости или широким предложением на рынке.
К таким регионам относятся Алтайский край, Республика Алтай, Курганская и Псковская области (2,3 млн руб.), Ульяновская (2,4 млн), Воронежская, Оренбургская и Рязанская области (2,5 млн), Удмуртия (2,6 млн), Вологодская, Калининградская, Пензенская, Ростовская, Челябинская области, Краснодарский край и Республика Марий Эл (2,7 млн), Кировская и Самарская области, Чувашская Республика (2,8 млн), Башкортостан, Карелия, Пермский край, Свердловская и Тамбовская области (2,9 млн).
«На сегодняшний день на регионы со средним чеком по ипотеке до 3 млн рублей приходится около трети сделок на первичном рынке. Мы считаем, что в новых условиях эта доля может вырасти за счет того, что крупные девелоперы частично переориентируют свое внимание из мегаполисов на региональные рынки», — заявил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.
Кроме того, еще более чем в 30 субъектах России средний размер кредита на новостройки варьируется от 3 до 3,5 млн руб. Жители этих регионов смогут воспользоваться программой «Господдержка 2020», если внесут не минимальный первоначальный взнос в 15%, а 25% от стоимости ипотеки, отметили аналитики.
Ранее эксперты сервиса по поиску недвижимости «Циан» выяснили, что после изменения условий программы «Господдержка 2020» россияне смогут приобрести по ней, сохранив минимальный первоначальный взнос, только 19% квартир на первичном рынке в городах с населением свыше 500 000 человек. Так, фактически мерой поддержки уже не смогут воспользоваться клиенты из Москвы и Сочи. В Санкт-Петербурге доля доступного по программе жилья сократилась с 87 до 5%.