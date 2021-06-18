ВТБ оценил доступность программы льготной ипотеки после изменения ее условий

Данная программа была запущена правительством в апреле прошлого года для поддержки строительной отрасли и граждан на фоне пандемии коронавируса. Изначально максимальная ставка по кредиту составляла 6,5% годовых, а допустимый размер ссуды — 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. для прочих регионов. Однако после 1 июля условия изменятся. Ставка повысится до 7%, а сумма кредита снизится до 3 млн руб. для всех субъектов страны.