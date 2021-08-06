Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио

Лидером медального зачета на ОИ в Токио является Китай, у которого 36 золотых медалей, 26 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотой наградой, 35 серебряными и 31 бронзовыми. На третьем месте — сборная Японии с результатом 24 золотых медали, 11 серебряных и 16 бронзовых.