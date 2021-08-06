Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в полуфинале Олимпийских игр в Токио и вышла в финал. Матч завершился со счетом 27:26 в пользу россиянок, сообщает «Чемпионат».
В финале российская команда будет состязаться со сборной Франции за титул олимпийских чемпионок. Ранее французская сборная обыграла шведскую сборную со счетом 29:27.
Лидером медального зачета на ОИ в Токио является Китай, у которого 36 золотых медалей, 26 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотой наградой, 35 серебряными и 31 бронзовыми. На третьем месте — сборная Японии с результатом 24 золотых медали, 11 серебряных и 16 бронзовых.
Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали.