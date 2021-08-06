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Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио

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Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в полуфинале Олимпийских игр в Токио и вышла в финал. Матч завершился со счетом 27:26 в пользу россиянок, сообщает «Чемпионат».

В финале российская команда будет состязаться со сборной Франции за титул олимпийских чемпионок. Ранее французская сборная обыграла шведскую сборную со счетом 29:27.

Лидером медального зачета на ОИ в Токио является Китай, у которого 36 золотых медалей, 26 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотой наградой, 35 серебряными и 31 бронзовыми. На третьем месте — сборная Японии с результатом 24 золотых медали, 11 серебряных и 16 бронзовых.

Сборная России занимает пятую строчку. У россиян 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали.

Ранее по теме: СМИ узнали о выявлении штамма «лямбда» в Японии за три дня до Олимпиады

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных