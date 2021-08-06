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СМИ узнали о выявлении штамма «лямбда» в Японии за три дня до Олимпиады

Ведомости

Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) за три дня до начала Олимпиады в Токио передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в международном аэропорту Японии штамма коронавируса «лямбда», который предположительно является наиболее устойчивым к вакцинам среди всех известных ныне вариантов вируса, сообщает американское издание Daily Beast.

По данным GISAID, этот вариант коронавируса в страну завезла женщина, прилетевшая в Японию через США. Связана ли она с Олимпийскими играми, неизвестно. Источник издания сообщил, что пациент, о котором идет речь, прибыл из Перу.

Когда точно в Японии обнаружили штамм, неясно. В любом случае это произошло не позднее 20 июля. Официально власти страны о находке не сообщили, тогда как объявления о других мутациях они ранее делали в течение 3–11 дней.

«В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше всего сообщить после окончания Олимпийских игр. Сделали ли они это из-за того, что сочли, что лучше повысить осведомленность общественности, когда цикл новостей замедлится, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, я не знаю», — заявил один из собеседников Daily Beast.

В Минздраве Японии сообщили изданию, что штамм не проник в страну, так как был вычислен еще на границе. Пациента с «лямбдой» поместили в карантин сразу по прилету.

«Лямбда»-вариант коронавируса был впервые выявлен в Перу в конце прошлого лета. Впоследствии его нашли в Чили, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого штамма есть множественные мутации в белке шипа, которые могут делать его более заразным.

Ранее по теме: Ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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