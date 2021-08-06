СМИ узнали о выявлении штамма «лямбда» в Японии за три дня до Олимпиады

«В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше всего сообщить после окончания Олимпийских игр. Сделали ли они это из-за того, что сочли, что лучше повысить осведомленность общественности, когда цикл новостей замедлится, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, я не знаю», — заявил один из собеседников Daily Beast.