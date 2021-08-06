СМИ узнали о выявлении штамма «лямбда» в Японии за три дня до Олимпиады
Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) за три дня до начала Олимпиады в Токио передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в международном аэропорту Японии штамма коронавируса «лямбда», который предположительно является наиболее устойчивым к вакцинам среди всех известных ныне вариантов вируса, сообщает американское издание Daily Beast.
По данным GISAID, этот вариант коронавируса в страну завезла женщина, прилетевшая в Японию через США. Связана ли она с Олимпийскими играми, неизвестно. Источник издания сообщил, что пациент, о котором идет речь, прибыл из Перу.
Когда точно в Японии обнаружили штамм, неясно. В любом случае это произошло не позднее 20 июля. Официально власти страны о находке не сообщили, тогда как объявления о других мутациях они ранее делали в течение 3–11 дней.
«В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше всего сообщить после окончания Олимпийских игр. Сделали ли они это из-за того, что сочли, что лучше повысить осведомленность общественности, когда цикл новостей замедлится, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, я не знаю», — заявил один из собеседников Daily Beast.
В Минздраве Японии сообщили изданию, что штамм не проник в страну, так как был вычислен еще на границе. Пациента с «лямбдой» поместили в карантин сразу по прилету.
«Лямбда»-вариант коронавируса был впервые выявлен в Перу в конце прошлого лета. Впоследствии его нашли в Чили, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого штамма есть множественные мутации в белке шипа, которые могут делать его более заразным.