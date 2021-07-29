Ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет

«Лямбда»-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», – пишут специалисты.