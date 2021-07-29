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Ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет

Ведомости

Биологи из Японии обнаружили возможность «лямбда»-варианта коронавируса скрывать себя от иммунитета человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

«Лямбда»-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», – пишут специалисты.

По данным ученых, в геноме «лямбда»-варианта присутствует набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, повышают заразность вируса. Его повышенная заразность преимущественно связана с двумя мутациями, T76I и L452Q, чье появление изменило характер сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Помимо этого частицы «лямбда»-варианта коронавируса менее активно соединялись с антителами вакцинированных пациентов, чем другие вариации SARS-CoV-2, за исключением штаммов, обладающих мутацией F490S.

Исследователи отмечают, что для нейтрализации этого варианта коронавируса в среднем требуется примерно в 1,5 раза больше антител по сравнению с другими разновидностями. Такая особенность вируса связана с удалением значительной части его генома, кодирующей так называемый NTD-домен — особый регион оболочки вируса, куда крепится S-белок, непосредственно отвечающий за проникновение в клетку.

При этом ТАСС подчеркивает, что статья японских ученых не рецензировалась независимыми экспертами и не проверялась редакторами научных журналов.

«Лямбда»-вариант коронавируса был впервые выявлен в Перу в конце прошлого лета, также он был обнаружен в Чили, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на его заразность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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