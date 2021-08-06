Путин наградил Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Костин стал президентом — председателем правления банка в 2002 г. Ранее он возглавлял Внешэкономбанк (в 1999 г. полномочия продлевали на 3 года), в 1995 г. занимал пост первого зампредседателя Национального резервного банка. В 1993—1995 гг. был заместителем начальника управления иностранных инвестиций банка «Империал».