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Путин наградил Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы ВТБ Андрея Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Костина Андрея Леонидовича — президента — председателя правления банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

Награда присвоена «за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу», следует из указа.

Костин стал президентом — председателем правления банка в 2002 г. Ранее он возглавлял Внешэкономбанк (в 1999 г. полномочия продлевали на 3 года), в 1995 г. занимал пост первого зампредседателя Национального резервного банка. В 1993—1995 гг. был заместителем начальника управления иностранных инвестиций банка «Империал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных