Путин наградил Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы ВТБ Андрея Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Костина Андрея Леонидовича — президента — председателя правления банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург», — говорится в документе.
Награда присвоена «за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу», следует из указа.
Костин стал президентом — председателем правления банка в 2002 г. Ранее он возглавлял Внешэкономбанк (в 1999 г. полномочия продлевали на 3 года), в 1995 г. занимал пост первого зампредседателя Национального резервного банка. В 1993—1995 гг. был заместителем начальника управления иностранных инвестиций банка «Империал».