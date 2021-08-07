Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей ускорить выплаты гражданам, пострадавшим от паводков в конце июля, сообщается на сайте правительства.
Губернатором также поручено и оперативно завершить работу по оценке материального ущерба, нанесенного жилым домам, объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, Минфин и Минстрой должны до 1 сентября проработать вопрос об увеличении компенсационных выплат на ремонт жилья и индексации выплат гражданам на приобретение или строительство жилья взамен утраченного.
На данный момент паводки зафиксированы на реках Амур, Зея, Селемджа, Томь, Завитая, отмечают «РИА Новости», в 29 населенных пунктах региона остаются подтопленными 105 жилых домов и 1309 приусадебных участков.