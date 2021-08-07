Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

Губернатором также поручено и оперативно завершить работу по оценке материального ущерба, нанесенного жилым домам, объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, Минфин и Минстрой должны до 1 сентября проработать вопрос об увеличении компенсационных выплат на ремонт жилья и индексации выплат гражданам на приобретение или строительство жилья взамен утраченного.