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Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей ускорить выплаты гражданам, пострадавшим от паводков в конце июля, сообщается на сайте правительства.

Губернатором также поручено и оперативно завершить работу по оценке материального ущерба, нанесенного жилым домам, объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, Минфин и Минстрой должны до 1 сентября проработать вопрос об увеличении компенсационных выплат на ремонт жилья и индексации выплат гражданам на приобретение или строительство жилья взамен утраченного.

На данный момент паводки зафиксированы на реках Амур, Зея, Селемджа, Томь, Завитая, отмечают «РИА Новости», в 29 населенных пунктах региона остаются подтопленными 105 жилых домов и 1309 приусадебных участков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных