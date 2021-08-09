В Германии во время наводнения погибли трое россиян
Трое россиян погибли во время наводнения в Германии в июле этого года, сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете «Известия».
«Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ», — рассказал Нечаев.
Он назвал последствия наводнения «беспрецедентными». Число жертв стихии превысило 180 человек, более 70 числятся пропавшими без вести. «Уже сейчас можно говорить о том, что данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии», — добавил Нечаев.
В середине июля 2021 г. из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию как катастрофичную и выразила соболезнования в связи с происходящим.
16 июля минобороны Германии приняло решение ввести на западе страны режим военной катастрофы в связи с наводнениями, для ликвидации последствий наводнений привлечены 850 солдат.