В Германии во время наводнения погибли трое россиян

Он назвал последствия наводнения «беспрецедентными». Число жертв стихии превысило 180 человек, более 70 числятся пропавшими без вести. «Уже сейчас можно говорить о том, что данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии», — добавил Нечаев.