ФМБА сообщило об отсутствии в России дефицита донорской крови
Дефицита донорской крови и ее компонентов в России нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждения службы крови нет дефицита крови и ее компонентов», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 т и в пять раз превышает ежемесячную выдачу по стране. Кроме того, на карантинизации находится более 400 т плазмы, такого запаса хватит для обеспечения годовой потребности страны.
В ФМБА также подчеркнули, что число доноров крови в России по состоянию на 9 августа выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., показатель сопоставим с данными 2019 г. Заготовка цельной крови увеличилась на 12%, а плазмы – на 11%.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Центра крови ФМБА, главного внештатного трансфузиолога агентства Софию Голосову сообщила, что ФМБА испытывает трудности с пополнением запасов донорской крови. Она пояснила, что летом всегда наступает «донорское затишье», потому что люди уезжают в отпуск. Однако в этом году стало меньше доноров крови из-за вакцинации от коронавируса: они не могут сдавать кровь между первым и вторым компонентом вакцины и в течение месяца после второй прививки.