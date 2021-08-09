ФМБА сообщило об отсутствии в России дефицита донорской крови

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Центра крови ФМБА, главного внештатного трансфузиолога агентства Софию Голосову сообщила, что ФМБА испытывает трудности с пополнением запасов донорской крови. Она пояснила, что летом всегда наступает «донорское затишье», потому что люди уезжают в отпуск. Однако в этом году стало меньше доноров крови из-за вакцинации от коронавируса: они не могут сдавать кровь между первым и вторым компонентом вакцины и в течение месяца после второй прививки.