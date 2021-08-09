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ФМБА сообщило об отсутствии в России дефицита донорской крови

Ведомости

Дефицита донорской крови и ее компонентов в России нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждения службы крови нет дефицита крови и ее компонентов», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 т и в пять раз превышает ежемесячную выдачу по стране. Кроме того, на карантинизации находится более 400 т плазмы, такого запаса хватит для обеспечения годовой потребности страны.

В ФМБА также подчеркнули, что число доноров крови в России по состоянию на 9 августа выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., показатель сопоставим с данными 2019 г. Заготовка цельной крови увеличилась на 12%, а плазмы – на 11%.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Центра крови ФМБА, главного внештатного трансфузиолога агентства Софию Голосову сообщила, что ФМБА испытывает трудности с пополнением запасов донорской крови. Она пояснила, что летом всегда наступает «донорское затишье», потому что люди уезжают в отпуск. Однако в этом году стало меньше доноров крови из-за вакцинации от коронавируса: они не могут сдавать кровь между первым и вторым компонентом вакцины и в течение месяца после второй прививки. 

Ранее по теме: В ФМБА заявили о трудностях с запасами донорской крови из-за вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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