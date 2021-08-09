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В ФМБА заявили о трудностях с запасами донорской крови из-за вакцинации

Ведомости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) испытывает трудности с пополнением запасов донорской крови из-за массовой вакцинации от коронавируса, сообщила «Коммерсанту» директор Центра крови ФМБА, главный внештатный трансфузиолог агентства София Голосова.

Она пояснила, что летом всегда наступает «донорское затишье», потому что люди уезжают в отпуск. Однако в этом году стало меньше доноров крови из-за вакцинации от коронавируса: они не могут сдавать кровь между первым и вторым компонентом вакцины и в течение месяца после второй прививки. Учреждения ФМБА начали принимать донорскую кровь по субботам для удобства работающих. Также они обзванивают постоянных доноров из базы и рассылают смс-приглашения, но ситуация «остается тяжелой». Голосова подчеркнула, что доноры должны приходить на сдачу крови сразу же по истечении необходимого срока после прививки.

Руководитель службы трансфузиологии и клеточных технологий Центра имени Рогачева Павел Трахтман сообщил в интервью порталу «Такие дела», что часть доноров крови заболели коронавирусом, другая часть боится заразиться и не ходит в общественные места. По его словам, в центр им. Рогачева в день должны приходить 45-60 доноров, но в начале июля их было 20-25.

В депздраве Москвы изданию рассказали, что по сравнению с 2020 г. число донаций крови и пришедших доноров выросло, но не пояснили, насколько.

На сайте ФМБА «Я донор» региональные службы крови ведут «донорский светофор». На нем отражается дефицит компонентов крови аналогично обычному светофору. Издание направило запросы в регионы, отмеченные красным цветом. Во многих из них сообщили, что дефицита крови нет, однако в нескольких регионах врачи признали, что образовался серьезный дефицит крови. Такая ситуация сложилась в Ставропольском и Пермском краях, Ростовской и Ульяновской областях и в Крыму. Потребность в донорской крови есть в Санкт-Петербурге и Томской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных