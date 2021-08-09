В ФМБА заявили о трудностях с запасами донорской крови из-за вакцинации

Она пояснила, что летом всегда наступает «донорское затишье», потому что люди уезжают в отпуск. Однако в этом году стало меньше доноров крови из-за вакцинации от коронавируса: они не могут сдавать кровь между первым и вторым компонентом вакцины и в течение месяца после второй прививки. Учреждения ФМБА начали принимать донорскую кровь по субботам для удобства работающих. Также они обзванивают постоянных доноров из базы и рассылают смс-приглашения, но ситуация «остается тяжелой». Голосова подчеркнула, что доноры должны приходить на сдачу крови сразу же по истечении необходимого срока после прививки.