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В Ленинградской области мужчина с ножом зашел на территорию детского сада

Ведомости

Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад в городе Кудрово на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, правоохранители занимаются его поисками, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию района. По данным администрации, неизвестный покинул территорию детского сада, никто не пострадал.

«По линии 112 поступила информация о том, что в кудровский детский сад "Маленькая страна", расположенный на Европейском проспекте, ворвался мужчина, вооруженный ножом. Сотрудники детского сада согласно инструкции нажали "тревожную кнопку", на место оперативно прибыла частная охранная компания», — сообщили в пресс-службе администрации. На место происшествия прибыла полиция, однако мужчины в здании детсада нет. Сейчас его разыскивают, его личность устанавливается.

Информированный источник «Интерфакса» подтвердил информацию и сообщил, что мужчина был пьян или психически нездоров.

Заведующая рассказала изданию 47news, что неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, а затем убежал. В результате его действий никто не пострадал. «Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание», — рассказал собеседник «Интерфакса». Мужчина залез на крышу детской площадки и выкрикивал что-то нечленораздельное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных