В Ленинградской области мужчина с ножом зашел на территорию детского сада

Заведующая рассказала изданию 47news, что неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, а затем убежал. В результате его действий никто не пострадал. «Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание», — рассказал собеседник «Интерфакса». Мужчина залез на крышу детской площадки и выкрикивал что-то нечленораздельное.