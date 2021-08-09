В Ленинградской области мужчина с ножом зашел на территорию детского сада
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад в городе Кудрово на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, правоохранители занимаются его поисками, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию района. По данным администрации, неизвестный покинул территорию детского сада, никто не пострадал.
«По линии 112 поступила информация о том, что в кудровский детский сад "Маленькая страна", расположенный на Европейском проспекте, ворвался мужчина, вооруженный ножом. Сотрудники детского сада согласно инструкции нажали "тревожную кнопку", на место оперативно прибыла частная охранная компания», — сообщили в пресс-службе администрации. На место происшествия прибыла полиция, однако мужчины в здании детсада нет. Сейчас его разыскивают, его личность устанавливается.
Информированный источник «Интерфакса» подтвердил информацию и сообщил, что мужчина был пьян или психически нездоров.
Заведующая рассказала изданию 47news, что неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, а затем убежал. В результате его действий никто не пострадал. «Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание», — рассказал собеседник «Интерфакса». Мужчина залез на крышу детской площадки и выкрикивал что-то нечленораздельное.