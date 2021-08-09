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Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток

Ведомости

Таганский суд Москвы арестовал стендап-комика Идрака Мирзализаде на 10 суток за разжигание межнациональной вражды, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Решением Таганского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — сказано в сообщении.

Сам Мирзализаде написал на своей странице в Instagram, что объявляет «10 суток диджитал-детокса». Он уточнил, что с ним все хорошо.

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) против Мирзализаде 30 июля. В ходе проверки было проведено исследование и установлено, что высказывания артиста в одном из выступлений содержали «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

Ранее в интернете распространился отрывок шоу «Разгоны», опубликованного в марте. В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, сказав, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать. Также комик заявил, что французы — великая нация, которая может позволить себе национализм, а русским непозволительно с презрением смотреть на азербайджанцев.

После шоу Мирзализаде стал получать угрозы, о которых рассказал сам. На него также совершили нападение в Москве, а один человек из-за слов артиста вышел на одиночный пикет в Пензе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных