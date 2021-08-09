Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток

Ранее в интернете распространился отрывок шоу «Разгоны», опубликованного в марте. В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, сказав, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать. Также комик заявил, что французы — великая нация, которая может позволить себе национализм, а русским непозволительно с презрением смотреть на азербайджанцев.