Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток
Таганский суд Москвы арестовал стендап-комика Идрака Мирзализаде на 10 суток за разжигание межнациональной вражды, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
«Решением Таганского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — сказано в сообщении.
Сам Мирзализаде написал на своей странице в Instagram, что объявляет «10 суток диджитал-детокса». Он уточнил, что с ним все хорошо.
Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) против Мирзализаде 30 июля. В ходе проверки было проведено исследование и установлено, что высказывания артиста в одном из выступлений содержали «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».
Ранее в интернете распространился отрывок шоу «Разгоны», опубликованного в марте. В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, сказав, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать. Также комик заявил, что французы — великая нация, которая может позволить себе национализм, а русским непозволительно с презрением смотреть на азербайджанцев.
После шоу Мирзализаде стал получать угрозы, о которых рассказал сам. На него также совершили нападение в Москве, а один человек из-за слов артиста вышел на одиночный пикет в Пензе.