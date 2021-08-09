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В Чечне ввели особый противопожарный режим

Ведомости

Власти Чечни ввели на территории республики особый противопожарный режим с 10 августа по 15 сентября, следует из распоряжения главы и правительства региона.

«Установить на территории Чеченской Республики особый противопожарный режим в период с 10 августа 2021 г. по 15 сентября 2021 г.», — приводит «РИА Новости» выдержку из распоряжения. Указывается, что меры приняты в связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности из-за сухой, жаркой и ветреной погоды, а также для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

В частности, власти установили запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах. Кроме того, организованы мобильные группы патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных