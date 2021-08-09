В Чечне ввели особый противопожарный режим

«Установить на территории Чеченской Республики особый противопожарный режим в период с 10 августа 2021 г. по 15 сентября 2021 г.», — приводит «РИА Новости» выдержку из распоряжения. Указывается, что меры приняты в связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности из-за сухой, жаркой и ветреной погоды, а также для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.