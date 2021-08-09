Девять человек погибли во Владикавказе из-за прорыва трубы с кислородом
Девять человек погибли из-за поломки кислородной системы в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
«По обновленной информации на 19:46... число жертв достигло девяти», — говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Ранее власти региона сообщили о семи погибших и двух людях в тяжелом состоянии. В целом в реанимации находился 71 человек.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что причиной ЧП с кислородной станцией стал прорыв трубы, находящейся под землей.