Инфекционист рассказал о наиболее частых проявлениях постковидного синдрома

«Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — пояснил Поздняков.