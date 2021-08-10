Инфекционист рассказал о наиболее частых проявлениях постковидного синдрома
Постковидный синдром у 70% пациентов проявляется как нарушение функции легких, в том числе как одышка и невосстанавливающееся насыщение кислородом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста, главврача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.
«Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60% пациентов с постковидным синдромом», — рассказал Поздняков.
Постковидный симптом развивается далеко не у всех переболевших коронавирусом, но может появиться даже после бессимптомного и легкого COVID-19. В среднем такой синдром длится 4-4,5 месяца с момента появления симптомов.
Примерно у 30% пациентов появляются стойкие неврологические нарушения, у 20-25% — поражение оболочки сердца или миокарда, у 50% — поражение сосудов, у 25-30% — желудочно-кишечные нарушения, в том числе нарушения печени и поджелудочной железы. Течение COVID-19 не влияет напрямую на тяжесть постковидного синдрома, добавил врач. Чаще страдают уже «скомпрометированные» органы и системы.
«Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — пояснил Поздняков.
Маркер постковидного синдрома – повышение уровня антител при повторном анализе. Однако самое сложное в плане диагностики – неврологические проявления, которые нельзя выявить ни лабораторными, ни инструментальными методами.