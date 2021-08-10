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Инфекционист рассказал о наиболее частых проявлениях постковидного синдрома

Ведомости

Постковидный синдром у 70% пациентов проявляется как нарушение функции легких, в том числе как одышка и невосстанавливающееся насыщение кислородом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста, главврача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

«Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60% пациентов с постковидным синдромом», — рассказал Поздняков.

Постковидный симптом развивается далеко не у всех переболевших коронавирусом, но может появиться даже после бессимптомного и легкого COVID-19. В среднем такой синдром длится 4-4,5 месяца с момента появления симптомов.

Примерно у 30% пациентов появляются стойкие неврологические нарушения, у 20-25% — поражение оболочки сердца или миокарда, у 50% — поражение сосудов, у 25-30% — желудочно-кишечные нарушения, в том числе нарушения печени и поджелудочной железы. Течение COVID-19 не влияет напрямую на тяжесть постковидного синдрома, добавил врач. Чаще страдают уже «скомпрометированные» органы и системы.

«Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — пояснил Поздняков.

Маркер постковидного синдрома – повышение уровня антител при повторном анализе. Однако самое сложное в плане диагностики – неврологические проявления, которые нельзя выявить ни лабораторными, ни инструментальными методами.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали срок развития постковидного синдрома

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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