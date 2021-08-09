В Роспотребнадзоре назвали срок развития постковидного синдрома
Симптомы постковидного синдрома чаще всего появляются через месяц после болезни, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонину Плоскиреву.
«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 г., постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — рассказала Плоскирева. По ее словам, у пациентов, которые переболели коронавирусом бессмиптомно, постковидный синдром может появиться через месяц.
Ранее Плоскирева сообщила, что коронавирус может привести к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых пациент может стать инвалидом.
По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию