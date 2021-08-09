В Роспотребнадзоре назвали срок развития постковидного синдрома

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 г., постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — рассказала Плоскирева. По ее словам, у пациентов, которые переболели коронавирусом бессмиптомно, постковидный синдром может появиться через месяц.