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В Роспотребнадзоре назвали срок развития постковидного синдрома

Ведомости

Симптомы постковидного синдрома чаще всего появляются через месяц после болезни, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонину Плоскиреву.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 г., постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — рассказала Плоскирева. По ее словам, у пациентов, которые переболели коронавирусом бессмиптомно, постковидный синдром может появиться через месяц.

Ранее Плоскирева сообщила, что коронавирус может привести к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых пациент может стать инвалидом.

По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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