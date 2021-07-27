Вирусолог назвал требующее срочного обращения к врачу последствие COVID-19

«Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это все корректируется», – сказал Тимаков (цитата по ТАСС).