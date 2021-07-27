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Вирусолог назвал требующее срочного обращения к врачу последствие COVID-19

Ведомости

Перенесшим коронавирус пациентам необходимо срочно обратиться к врачу при появлении пятен перед глазами, заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире «Вести FM».

«Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это все корректируется», – сказал Тимаков (цитата по ТАСС).

Обязательно следует обратиться к врачу и при появлении таких симптомов, как головокружение, потеря сознания, тошнота, головные боли, снижение толерантности к физическим нагрузкам – «когда не выносят большие нагрузки, длительного стояния, не выносят работу в жарких помещениях, сознание теряют сплошь и рядом», объяснил он. Вирусолог также рекомендовал перенесшим коронавирус женщинам регулярно проходить осмотр у гинеколога, раз в полгода делать УЗИ молочной железы, брюшной полости и малого таза. «Очень много кист яичников», – подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова заявила, что наиболее распространенным осложнением после перенесенной коронавирусной инфекции являются тромбозы.

Ранее по теме: Минздрав предупредил о риске тромбоза у каждого четвертого переболевшего COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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