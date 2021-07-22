Минздрав предупредил о риске тромбоза у каждого четвертого переболевшего COVID-19

По данным оперштаба, за все время пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 6 млн россиян. Из них у 24 471 — за последние 24 часа. С начала июля показатели суточного прироста зараженных находятся на уровне января. Умерли за все время 151,5 тыс. граждан с подтвержденным COVID-19, причем 796 человек скончались в течение 24 часов, что является вторым по величине значением с начала пандемии в России.