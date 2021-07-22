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Минздрав предупредил о риске тромбоза у каждого четвертого переболевшего COVID-19

Ведомости

Примерно у 20–30% пациентов, переболевших COVID-19, развивается тромбоз, следует из памятки Министерства здравоохранения для населения по профилактике осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию.

«Эти симптомы в первую очередь могут говорить о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако и они способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенесшего новую коронавирусную инфекцию», — заявили в Минздраве.

По данным оперштаба, за все время пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 6 млн россиян. Из них у 24 471 — за последние 24 часа. С начала июля показатели суточного прироста зараженных находятся на уровне января. Умерли за все время 151,5 тыс. граждан с подтвержденным COVID-19, причем 796 человек скончались в течение 24 часов, что является вторым по величине значением с начала пандемии в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных