Минздрав предупредил о риске тромбоза у каждого четвертого переболевшего COVID-19
Примерно у 20–30% пациентов, переболевших COVID-19, развивается тромбоз, следует из памятки Министерства здравоохранения для населения по профилактике осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.
Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию.
«Эти симптомы в первую очередь могут говорить о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако и они способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенесшего новую коронавирусную инфекцию», — заявили в Минздраве.
По данным оперштаба, за все время пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 6 млн россиян. Из них у 24 471 — за последние 24 часа. С начала июля показатели суточного прироста зараженных находятся на уровне января. Умерли за все время 151,5 тыс. граждан с подтвержденным COVID-19, причем 796 человек скончались в течение 24 часов, что является вторым по величине значением с начала пандемии в России.