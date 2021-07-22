Россияне боятся прививок не только от коронавируса

Россияне боятся прививок не только от коронавирусаЭто сказывается на детской смертности, считают врачи
На совещании президента Владимира Путина с членами правительства министр здравоохранения сегодня Михаил Мурашко доложил, что под наблюдением медицинских работников находятся 889 000 пациентов, больных коронавирусом, а 198 000 госпитализированы. 67 субъектах Федерации, по словам министра, уже начали проводить углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19. Еще в 18 регионах не рекомендуется этого делать до стабилизации эпидемической ситуации.
Пандемия коронавируса сказалась на планах медработников по вакцинации и от других заболеваний. Это обсуждали участники онлайн-конференции по иммунопрофилактике «Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 – забота о здоровье и долголетии», которую организовал Всероссийский союз пациентов при участии Минздрава 20 июля.
На сегодняшний день национальный календарь выглядит весьма скромно, по сравнению с календарями других стран, отмечает Лейла Намазова-Баранова, президент Союза педиатров России. Пандемия COVID-19 сильно повлияла на профилактическую вакцинацию от других болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, охват рекомендованной государствами вакцинации упал в апреле 2020 г. по сравнению с предшествующими месяцами 2020 г. на 15%. В особенности, пострадала вакцинация детей.
По мнению Намазовой-Барановой, сбои, связанные с нарушением работы в медицинских учреждениях и снижением охвата вакцинации, могут привести к десятилетию роста мировой детской смертности. До пандемии детская смертность снижалась. По данным исследования медицинского журнала The Lancet Global Health, в перспективе на 1000 детей в возрасте до 5 лет должно было приходиться 36,4 смертей. При нарушении программы вакцинации смертность увеличивается до 48,4 смертей на 1000 человек, показывает исследование.
В России из-за коронавируса был сбой профилактических прививок в 2020 г., пояснил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Сейчас постоянная вакцинация возобновлена, она проходит по индивидуальным календарям, и планируется точно так же, как и до пандемии. «Мы обсуждали, что вакцинацию взрослых от коронавируса нужно провести летом, чтобы осенью провести вакцинацию от гриппа, и для детей, и для взрослых», – отмечает Морозов.
В России есть широкий сегмент антипрививочников, который по разным причинам, начиная с религиозных и заканчивая псевдонаучным, сегодня категорически не желает прививать своих детей в соответствии с национальным календарем, поясняет «Ведомостям» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, антипрививочники составляют до 10% российских родителей – это больше, чем в других странах. С ними связан риск развития детских инфекций, с которыми сегодня справились или которые научились хорошо контролировать, говорит Куринный.
Россияне не доверяют прививкам, отмечает Намазова-Баранова, хотя сейчас ситуация стала немного улучшаться по сравнению с 2020 г. Нельзя допустить нового всплеска антивакцинальных настроений, говорит она. В качестве аргумента президент Союза педиатров России приводит опрос для Мирового экономического форума в середине лета 2020 г.: тогда 47% россиян, скорее всего, не стали бы делать прививку от коронавируса. Основные причины – сомнения в эффективности и боязнь побочных эффектов. Исследование ВЦИОМ от 11 июня 2021 г. показывает, что 42% россиян все еще не намерены прививаться.
По данным Росстата за 2018 г., смертность в России от пневмонии «с возрастом растет в геометрической прогрессии», говорит профессор Ольга Ткачева. На 1000 человек в возрасте 60-64 года от пневмонии умирает 29,3 человека, в возрасте 80-84 года – уже 75,6 человек, а старше 85 лет – 145,6. Для продолжительной здоровой жизни важна вакцинация в пожилом возрасте, утверждает профессор. Ткачева отмечает, что вакцинация против пневмококка снижает случаи пневмонии до 77%. Вакцина – это не просто эффективная стратегия профилактики, а беспрецедентно эффективная, считает Ткачева. Несмотря на это, количество привившихся от пневмококковой инфекции чрезвычайно мало.
Среди преград на пути вакцинации у граждан старшего возраста Ткачева выделяет низкую просветительскую активность среди целевой группы и медперсонала, а также распространение антипрививочной информации. Это общеизвестный факт, что фактически любое инфекционное заболевание для пожилых лиц представляет угрозу, отмечает Куринный. Проверенные, хорошо изученные вакцины сегодня существуют и должны применяться как раз у групп риска, к которым относятся лица пожилого возраста, говорит депутат.