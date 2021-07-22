Россияне боятся прививок не только от коронавируса

По данным Росстата за 2018 г., смертность в России от пневмонии «с возрастом растет в геометрической прогрессии», говорит профессор Ольга Ткачева. На 1000 человек в возрасте 60-64 года от пневмонии умирает 29,3 человека, в возрасте 80-84 года – уже 75,6 человек, а старше 85 лет – 145,6. Для продолжительной здоровой жизни важна вакцинация в пожилом возрасте, утверждает профессор. Ткачева отмечает, что вакцинация против пневмококка снижает случаи пневмонии до 77%. Вакцина – это не просто эффективная стратегия профилактики, а беспрецедентно эффективная, считает Ткачева. Несмотря на это, количество привившихся от пневмококковой инфекции чрезвычайно мало.